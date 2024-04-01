«Ак Барс Банк» обновил ставки по кредитам

«Ак Барс Банк» с 1 апреля обновил процентные ставки по потребительскому кредитованию.Теперь кредит наличными на любые цели возможно оформить в банке новым клиентам по ставке от 16,4% до 67,2% (ранее – от 17,9% до 67,8%) годовых при оформлении договора страхования, от 20,4% до 70,2% (ранее - от 20,4% до 72,8%) годовых – при отказе от страхования.