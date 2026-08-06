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Царьград

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"Наворовал миллиарды и спокойно уехал". Экс-зама Набиуллиной, тихо сбежавшего из страны, наконец-то хватились. Спустя 5 лет

"Наворовал миллиарды и спокойно уехал". Экс-зама Набиуллиной, тихо сбежавшего из страны, наконец-то хватились. Спустя 5 лет

Бывший заместитель председателя Банка России и экс-глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев был объявлен в розыск в связи с уголовным делом о хищении 4,3 миллиарда рублей у АСВ/ По данным издания, чиновнику, который покинул Россию, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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