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В Казахстане ищут автобус с людьми, упавший в 150-метровую воронку у шахты

В Казахстане ищут автобус с людьми, упавший в 150-метровую воронку у шахты

Автобус с горными спасателями упал в 150-метровую воронку рядом с шахтой на Майкаинском руднике в Павлодарской области Казахстана, об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

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