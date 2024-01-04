В Казахстане ищут автобус с людьми, упавший в 150-метровую воронку у шахты

Автобус с горными спасателями упал в 150-метровую воронку рядом с шахтой на Майкаинском руднике в Павлодарской области Казахстана, об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии