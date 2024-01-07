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Погода на Рождество в Челябинске удивит

Погода на Рождество в Челябинске удивит

Синоптики опубликовали свежий прогноз.Погода порадует челябинцев в Рождество. Как сообщают метеорологи портала Гисметео, утром в южноуральской столице будет минус 15, пройдёт небольшой снег, а днём потеплеет до минус 11-ти, осадки прекратятся.

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