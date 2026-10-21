РФ могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок — Путин. Другие заявления в ходе встречи президента РФ со спецпосланником Трампа Уиткоффом: — Уиткофф выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной и готовность российского лидера рассмотреть такую возможность; — Уиткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по «дизельной сделке»; — Путин отметил, что после решения по дизтопливу цены на мировых рынках упали на 5–6%; — Уиткофф подчеркнул, что у РФ и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения конфликта на Украине; — Путин отметил, что Трамп в последнем разговоре делал упор на необходимость завершения конфликта на Украине для прекращения человеческих потерь; — Российский президент также заявил, что ему интересны оценки ситуации вокруг Ирана и что Россия готова помочь в разрешении конфликта.