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«Уверенной победы не было ни у одного кандидата»: как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

«Уверенной победы не было ни у одного кандидата»: как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

В ходе дебатов Трамп упоминал Путина и урегулирование украинского конфликта Полина Духанова В США состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и от Демократической партии Камалы Харрис.

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