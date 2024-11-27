Стало известно о массовом отступлении ВСУ с западных окраин Курахово

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в массовом порядке пытаются покинуть западные окраины Курахово. Об отступлении украинских войск стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
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