В оздоровительном санатории Бердянска открыли детскую игровую комнату

В оздоровительном санатории Бердянска Запорожской области открыли детскую игровую комнату.«Мне вот понравилось: телевизор, шарики сдутые, которые надуваются и сдуваются, мне еще понравилось рыбок ловить, на кресле-качалке качаться и еще понравилось прыгать на этих пуфиках», — рассказал маленький Костя.
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