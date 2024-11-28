В оздоровительном санатории Бердянска открыли детскую игровую комнату

В оздоровительном санатории Бердянска Запорожской области открыли детскую игровую комнату.«Мне вот понравилось: телевизор, шарики сдутые, которые надуваются и сдуваются, мне еще понравилось рыбок ловить, на кресле-качалке качаться и еще понравилось прыгать на этих пуфиках», — рассказал маленький Костя.