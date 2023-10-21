Полянский: заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку намечено на 24 октября

Заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку намечено на 24 октября. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации.
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