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Виктор Медведчук: Почему политический клоун Зеленский – последний президент Украины

Виктор Медведчук: Почему политический клоун Зеленский – последний президент Украины

Государственный переворот 2014 года, печально известный Евромайдан, отдал незалежную во власть радикалов.

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Комментарии
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М
Мария
Что не Президент на Украине - то полное дерьмо во всех смыслах! Какие-то отборные говнюки! Хотя....наши Горби и Ельцин то ещё было дерьмо. Можно сказать, что дерьмо в квадрате.
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16 час.
Tania Еременко
Потому .... что Украины больше не будет - только ОКРАИНА.
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16 час.
Владимир Карпов
Правильные слова говорит Медведчук, но что-то слишком долго он &quot;созревал&quot; для этого ...!!!
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15 час.

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