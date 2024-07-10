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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прогноз Дорского на Англия – Нидерланды: «Нас ждет потрясающий перекат с минимальным количеством передач через середину»

Автор Спортса Александр Дорский сделал прогноз на полуфинал Евро-2024 между Англией и Нидерландами. «Думаю, Гарета Саутгейта серьезно напряг вечер вторника: Франция попыталась прессинговать и персонально играть по Родри, в итоге провалившись.

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