Глава ведомства поручил доложить о проверке по факту причинения телесных повреждений школьнице в Кировской области

В ходе конфликта между учащимися школы города Кирова одной из учениц причинили телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК России по Кировской области проводится доследственная проверка.
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