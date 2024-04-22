Плохой вариант и ещё хуже

Natalija Osminina

Автор статьи, комментируя слова Лаврова, обратил внимание только на то, что наверху не согласны с мирными планами Китая, Турции, США и прочих. Но не захотел обращать внимание на слова Лаврова о 4-х областях, записанных в Конституции, как Российскими. А это ключевые слова, говорящие о том, что Россия не пойдет по Украине дальше этих 4-х областей.. ЕСЛИ.. если США предложат Путину хороший вариант. И Путин уверен, что предложат. И это будет выполнение Байденом требования Путина за 17 декабря 2021 года отвести НАТО на состояние 1997 года. И Байден это сделает ради сохранения своего ресурса на Украине. Поторопит Байдена и применение ФАБ 3000.