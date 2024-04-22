Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Без лишних слов. ...
  • Владимир Соловьев
    НОБЕЛЬ  распорядился своим состоянием так: учредить премию за выдающиеся заслуги в физике, химии, медицине, литератур...«Подождите, Путин...
  • Natalija Osminina
    Просветление Европы придет МГНОВЕННО!!! И заткнутся навсегда.Теракты в России

Плохой вариант и ещё хуже

Плохой вариант и ещё хуже

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  19 апреля Сергей Викторович Лавров дал интервью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
Согласна. Вот попали в историю, так попали!
Ответить
6 час.
Natalija Osminina
Автор статьи, комментируя слова Лаврова, обратил внимание только на то, что наверху не согласны с  мирными планами Китая, Турции, США  и прочих. Но не захотел обращать внимание на слова Лаврова о 4-х областях,  записанных в Конституции, как Российскими.  А это ключевые слова, говорящие о том, что Россия не пойдет по Украине дальше этих 4-х областей.. ЕСЛИ..  если США предложат Путину хороший вариант. И Путин уверен, что предложат. И это будет выполнение Байденом требования Путина за 17 декабря 2021 года отвести НАТО на состояние 1997 года. И Байден это сделает ради сохранения своего ресурса на Украине. Поторопит Байдена и применение ФАБ 3000.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх