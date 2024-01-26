"Врачи без границ": в секторе Газа больше нет здравоохранения

Global Look Press/Naaman Omar/Keystone Press Agency Жизненно важные службы последней крупной больницы имени Насера в секторе Газа больше не работают, система здравоохранения анклава больше не существует, следует из опубликованного на сайте организации "Врачи без границ" заявления.
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