Маткапитал в России проиндексируют на 7,3% с 1 февраля 2025 года

Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", с 1 февраля 2025 года материнский капитал (МСК) будет проиндексирован на 7,3%.