Мира не будет: Сейчас остановить войну нереально — Украина продолжит воевать зимой, — Буданов

Сейчас остановить войну нереально — Украина продолжит воевать зимой, заявил Буданов. В ближайшее время все увидят переговоры — речь пойдёт о технической части и подготовке к чему-то масштабному, сообщил глава офиса Зеленского.
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