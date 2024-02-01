Шоу-бизнес: «С сестрой не общаемся, мы разные»: Почему не ладят дочери Глюкозы и ещё подробности ссор в звездных семьях

Исследования показали, что 16% россиян постоянно сталкиваются с конфликтами в семье. Различные взгляды на жизнь, образ и стиль жизни, круг общения и финансовые вопросы могут вызывать напряжённые отношения в семье.
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