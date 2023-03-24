Военное обозрение

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Протесты в Грузии – не майдан и не выбор народа

Протесты в Грузии – не майдан и не выбор народа

Все против всех Вот уже который день в Тбилиси происходит напряженная политическая борьба, которая периодически перерастает в стычки между политическими противниками и всех подряд с полицией.

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