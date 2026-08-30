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Газета.ру

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"Радиостанция Судного дня" передала 30 августа два сообщения

"Радиостанция Судного дня" передала 30 августа два сообщения

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир и дважды в течение воскресенья, 30 августа.

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