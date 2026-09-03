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Царьград

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"Если Россия в очередной раз не ответит": На Украине увидели признак новой большой проблемы для русских

"Если Россия в очередной раз не ответит": На Украине увидели признак новой большой проблемы для русских

Глобалисты провернули очередную провокацию. Есть версия, что "если Россия в очередной раз не ответит", это грозит новой большой проблемой для Москвы.

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