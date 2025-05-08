Детям стало плохо во время парада в Ульяновской области: причина

БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО, 8 мая, ФедералПресс. Во время «Парада Памяти» в Ульяновской области предположительно 12 школьников почувствовали себя плохо, что вызвало волну слухов о возможном отравлении – едой или запрещенными веществами.
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