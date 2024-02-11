Правительством определен порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства.

Документом утверждено Положение, которым определен порядок направления поступлений от ведения лесного и охотничьего хозяйства на финансирование мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства юрлицами, ведущими лесное хозяйство.
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