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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Правительством определен порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства.

Правительством определен порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства.

Документом утверждено Положение, которым определен порядок направления поступлений от ведения лесного и охотничьего хозяйства на финансирование мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства юрлицами, ведущими лесное хозяйство.

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