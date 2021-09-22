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Сербская жандармерия установила пункты наблюдения на границе с Косово

Сербская жандармерия установила посты наблюдения на границе 22 сентября — на третий день после установления правительством Косово запрета на использование сербских номеров на территории республики в рамках политики взаимности в отношениях с Сербией.

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