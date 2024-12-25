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Экс-футболист РПЛ рассказал, что его подозревали в сдаче матча: «Сказали: «Надо встретиться — есть разговор»

Бывший защитник ЦСКА Руслан Нахушев в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал, как его имя по ошибке оказалось замешано в истории с договорными матчами.

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