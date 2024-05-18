Киев просит разрешения использовать американское оружие для ударов по РФ

В Белом доме заявили, что позиция по этому поводу не изменилась.фото: wikiрedia.org--> Власти Украины обратились к администрации американского лидера Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного США оружия для ударов по военным объектам на территории России.
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