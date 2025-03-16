The Daily Telegraph: страны Запада не договорились по отправке войск на Украину

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Страны Запада, объединившиеся в так называемую "коалицию желающих", не смогли прийти к конкретным договоренностям по вопросу размещения своих военных на Украине после окончания конфликта.
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