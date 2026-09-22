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Разумовский вестник

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Первокурсники из Тимирязевского присоединятся к экскурсиям по Москве

Студентов первых курсов, в том числе из района Тимирязевский, а также иностранных учащихся приглашают познакомиться с историей, культурой и современной жизнью столицы в формате адаптационных пешеходных экскурсий.

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