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«Конечно, я озорничал» Поэт Есенин умел эпатировать публику. Почему его выходки Россия любила не меньше, чем его стихи?

«Конечно, я озорничал» Поэт Есенин умел эпатировать публику. Почему его выходки Россия любила не меньше, чем его стихи?

В русской поэзии начала XX века не найти персоны популярнее и скандальнее Сергея Есенина. Поэт из села, явившийся в Петербург чуть ли не с котомкой, завоевавший уважение высшего света и даже императорской семьи, после революции он прослыл буяном и кутежником, не вылезающим из кабаков.

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