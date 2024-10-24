«Конечно, я озорничал» Поэт Есенин умел эпатировать публику. Почему его выходки Россия любила не меньше, чем его стихи?

В русской поэзии начала XX века не найти персоны популярнее и скандальнее Сергея Есенина. Поэт из села, явившийся в Петербург чуть ли не с котомкой, завоевавший уважение высшего света и даже императорской семьи, после революции он прослыл буяном и кутежником, не вылезающим из кабаков.