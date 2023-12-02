МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Читатели немецкого издания Die Welt уверены в провале Киева после заявления главы режима Владимира Зеленского: он сообщил о планах построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.
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