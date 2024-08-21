Не спешите отказываться от подарка: чем полезен кабачок

Кабачки, которые в самый разгар лета начинают раздавать направо и налево российские дачники, являются очень полезным и питательным продуктом, подходящим для ежедневного потребления (не более 500 граммов за раз).
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