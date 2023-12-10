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В Китае изучили ситуацию в стране по борьбе с коррупцией и соблюдению партийной дисцплины

В Китае изучили ситуацию в стране по борьбе с коррупцией и соблюдению партийной дисцплины

Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) провело заседание, на котором была изучена и проанализирована экономическая работа на 2024 год, заслушан доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета, изучены и спланированы работы по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией на 2024 год, а также рассмотрено «Положение КПК о дисциплинарных взысканиях».

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