В Китае изучили ситуацию в стране по борьбе с коррупцией и соблюдению партийной дисцплины

Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) провело заседание, на котором была изучена и проанализирована экономическая работа на 2024 год, заслушан доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета, изучены и спланированы работы по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией на 2024 год, а также рассмотрено «Положение КПК о дисциплинарных взысканиях».