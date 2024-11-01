Элитные блюда из дешевых продуктов

Кошелек показывает дно, несмотря на то, что вы последовали уже всем нашим советам по оптимизации своих расходов в кризис? Вы не один: падение курса рубля заставляет многих россиян начать экономить на всем, включая еду.
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