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С нами не соскучишься!

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  • Игорь Рябин
    Да нормально кормили, по раскладке, приходили духами тощими, как колесо велосипедов, а уходили на дембель-рожи треска...5 блюд солдат-сро...
  • Константин Блинов
    наоборот перловка это кирза а сечка дробь 16, автор не служил в Советской Армии5 блюд солдат-сро...
  • Игорь Овчаренко
    Писулька для   тех кто не служил в армии. Кормили нормально. Парни были не избалованные и капризов не было. Воспитани...5 блюд солдат-сро...

Элитные блюда из дешевых продуктов

Элитные блюда из дешевых продуктов

Кошелек показывает дно, несмотря на то, что вы последовали уже всем нашим советам по оптимизации своих расходов в кризис? Вы не один: падение курса рубля заставляет многих россиян начать экономить на всем, включая еду.

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