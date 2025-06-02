Проезд виртуальным «Подорожником» в Петербурге оплатили 1,5 миллиона раз

Количество пользователей сервиса достигло отметки в 180 тысяч человек Каждый день более 20 тысяч жителей Петербурга выбирают виртуальный «Подорожник» для своих поездок, сообщили в городском комитете по транспорту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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