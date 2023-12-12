Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана

Заместитель председателя — руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов сообщил, что действующий президент страны Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на грядущие внеочередные президентские выборы.
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