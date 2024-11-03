В Самаре ограничат движение транспорта из-за шествия

В Самаре завтра, 4 ноября, ожидается изменение схемы движения транспорта. Это связано с крестным ходом, который пройдет в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, сопровождавшей Минина и Пожарского во время освобождения Московского Кремля от польских захватчиков в 1612 году.