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Аргументы и Факты

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Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в Ташкент из-за заболевшего россиянина

Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в Ташкент из-за заболевшего россиянина

Во вторник утром самолет компании Uzbekistan Airways, вылетевший из узбекской столицы в Нью-Йорк, был вынужден совершить возврат в Ташкент из-за того, что пассажир почувствовал недомогание, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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