Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в Ташкент из-за заболевшего россиянина

Во вторник утром самолет компании Uzbekistan Airways, вылетевший из узбекской столицы в Нью-Йорк, был вынужден совершить возврат в Ташкент из-за того, что пассажир почувствовал недомогание, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии