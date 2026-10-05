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Schneider Electric близка к сделке с PTC на $20 млрд

Schneider Electric близка к сделке с PTC на $20 млрд

Акции Schneider Electric упали более чем на 7% после того, как французский производитель электрооборудования объявил о покупке американского разработчика промышленного программного обеспечения PTC.

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