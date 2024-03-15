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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бесплатная королевская битва NARAKA: BLADEPOINT получит трассировку путей и DLSS 3.5 Пр...

Бесплатная королевская битва NARAKA: BLADEPOINT получит трассировку путей и DLSS 3.5 Пр...

Бесплатная королевская битва NARAKA: BLADEPOINT получит трассировку путей и DLSS 3.5Презентация NVIDIA на GDC 2024 сопровождалась анонсом от студии 24 Entertainment, которая является разработчиком экшена NARAKA: BLADEPOINT.

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