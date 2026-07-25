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Захарова назвала бесчеловечными удары ВСУ по мирным людям в Кирове и Кирилловке

Захарова назвала бесчеловечными удары ВСУ по мирным людям в Кирове и Кирилловке

МОСКВА, 25 июля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары, которые, по данным российских властей, Вооруженные силы Украины нанесли по гражданским объектам в Кирове и Запорожской области.

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