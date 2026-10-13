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11 crew of Ukrainian ship missing after drone strikes off Bulgaria

Bulgaria's prime minister summoned the Russian envoy after drones hit two ships in the Black Sea, saying all logic suggested Russia was the culprit.

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