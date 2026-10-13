Bulgaria's prime minister summoned the Russian envoy after drones hit two ships in the Black Sea, saying all logic suggested Russia was the culprit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым