Wildberries заморозила инвестпрограмму ради поддержки продавцов

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) временно приостановила инвестиционную программу и поставила на паузу переговоры о покупке новых активов, поделился 31 июля с "Известиями" инвестбанкир, работающий с организацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии