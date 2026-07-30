РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Wildberries заморозила инвестпрограмму ради поддержки продавцов

Wildberries заморозила инвестпрограмму ради поддержки продавцов

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) временно приостановила инвестиционную программу и поставила на паузу переговоры о покупке новых активов, поделился 31 июля с "Известиями" инвестбанкир, работающий с организацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии