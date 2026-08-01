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NASA показало полнолуние и пояс Венеры на новом снимке

NASA показало полнолуние и пояс Венеры на новом снимке

NASA продолжает радовать любителей космоса ежедневными астрономическими фотографиями. Очередной снимок, опубликованный 1 августа 2026 года в рубрике «Астрономическая картинка дня» (APOD), запечатлел сразу два красивых явления: полнолуние и пояс Венеры.

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