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НАПРАСНО ДУМАТЬ, ЧТО НАС НИКТО НЕ ВИДИТ. НА НАС ВСЕ СМОТРЯТ

НАПРАСНО ДУМАТЬ, ЧТО НАС НИКТО НЕ ВИДИТ. НА НАС ВСЕ СМОТРЯТ

Захар Прилепин Нельзя вести войну, имея целью переговоры.   Не победу, а переговоры.   Так говорят умные люди, и они правы.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
есть ли у вас план, мистер Фикс - как это сделать беспроигрышно?
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4 час.
Александр Попов
Ага. как в том анекдоте - а если они нас? А нас то за  что?
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4 час.
Семен Демин
Весь российский олигархат, который управляет Россией, все российское чиновничество ждет возвращения 90-х. Они видят свое будущее на западе, туда вывозят своих детей и все наворованное. По сути Россией управляют предатели.
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4 час.

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