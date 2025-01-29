Захар Прилепин Нельзя вести войну, имея целью переговоры. Не победу, а переговоры. Так говорят умные люди, и они правы.
НАПРАСНО ДУМАТЬ, ЧТО НАС НИКТО НЕ ВИДИТ. НА НАС ВСЕ СМОТРЯТ
Комментарии
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Александр Маркитанов
есть ли у вас план, мистер Фикс - как это сделать беспроигрышно?
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4 час.
Александр Попов
Ага. как в том анекдоте - а если они нас? А нас то за что?
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4 час.
Семен Демин
Весь российский олигархат, который управляет Россией, все российское чиновничество ждет возвращения 90-х. Они видят свое будущее на западе, туда вывозят своих детей и все наворованное. По сути Россией управляют предатели.
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4 час.
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