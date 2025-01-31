Захарова: еще один погибший при крушении лайнера в США мог быть россиянином

Российская сторона проверяет информацию о том, что еще один погибший при крушении Bombardier CRJ700 под Вашингтоном мог быть россиянином, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
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