Новая статья: Плесните терабит в квадратный миллиметр Возможности по дальне...

Новая статья: Плесните терабит в квадратный миллиметрВозможности по дальнейшему повышению плотности данных, хранимых в памяти NAND, если не близки к полному исчерпанию, то уже не обеспечивают прежнего бодрого темпа — а ведь человечеству год от года требуется сберегать всё больше информации, особенно с учётом развития ИИ.