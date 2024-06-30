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NI: США нужно проявлять осторожность при интерпретации российских сигналов по Украине

Обозреватель журнала The National Interest (NI) Бенджамин Гилтнер призвал США проявлять осторожность, отметив, что отсутствие понимания со стороны Запада последствий эскалации конфликта на Украине может привести к ужасному результату.

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