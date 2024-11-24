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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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С днём мамы поздравляем Киселёву Диану Владимировну

С днём мамы поздравляем Киселёву Диану Владимировну! Моя дорогая и любимая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Пусть твои глаза всегда светятся от приятных эмоций.

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