Путин поручил обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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