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Подполье подтвердило серию взрывов в Ильичевске в Одесской области

Подполье подтвердило серию взрывов в Ильичевске в Одесской области

Серию взрывов слышали после воздушного удара по городу Ильичевск (в рамках декоммунизации Украины переименован в Черноморск) в Одесской области, после чего началась вторичная детонация боеприпасов, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев 29 ноября, сообщает РИА Новости.

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