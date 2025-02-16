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Правосудие или произвол?: Суд обязал байкера выплачивать детям нелегального мигранта по 20 тыс.руб., который сам же и нарушил правила ПДД

Правосудие или произвол?: Суд обязал байкера выплачивать детям нелегального мигранта по 20 тыс.руб., который сам же и нарушил правила ПДД

Yur-gazeta.Ru Из-за ДТП, которое произошло не по его вине, он обязан выплачивать денежное пособие в размере 20 00 рублей (по 5 000 на каждого ребенка) ежемесячно до достижения совершеннолетия детям нелегального мигранта.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Произвол! Судью на мыло!!!
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Пора таких судей отдавать под суд!
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника. Так что и на быдло-судей нужна управа. Скоро найдётся.
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17 час.
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